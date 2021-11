Covid: Lorenzin-Frate, 'si mantenga distanziamento in Aula Camera'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Occorre mantenere modalità che consentano il distanziamento nell'Aula della Camera come forma di precauzione rispetto ai rischi di contagio da Covid. Lo hanno chiesto intervenendo in Assemblea le deputate Beatrice Lorenzin, del Pd, e Flora Frate, del Gruppo Misto. Da lunedì prossimo, 8 novembre, infatti, verrà riaperto il Transatlantico con la rimozione delle postazioni che erano state allestite per i deputati.