Covid: le imprese di Bergamo hanno patito nel 2020 un calo del 18,9% degli utili netti

Milano, 3 nov. (Adnkronos) - Contrazione del turnover pari al -8,9% rispetto all’anno pre-covid; -6,3% i costi del personale e un peggioramento degli utili netti: -18,9%. Cresce tuttavia la posizione finanziaria netta e migliora la patrimonializzazione. Questi in sintesi i dati principali dell'analisi dei bilanci 2020 delle società bergamasche e gli effetti del Covid -19 realizzato dallo Studio RC - Rescigno Carrara.

Dai risultati della ricerca è emerso che nel 2020, rispetto all’anno precedente, le imprese bergamasche hanno migliorato in modo sensibile la propria solidità ̀ patrimoniale con un incremento del 17,3% del patrimonio netto; una migliore patrimonializzazione probabilmente ottenuta grazie all’effetto di politiche di distribuzione dividendi più prudenti e per gli effetti positivi delle riserve che si sono generate in seguito all’opportunità ̀introdotta dal Governo di rivalutare i beni d’impresa. I bilanci delle aziende analizzate hanno poi fatto segnare un -6,3% sui costi del personale, in generale riduzione rispetto al 2019.

"Questa riduzione -si sottolinea nell'analisi- ha sicuramente beneficiato delle misure emergenziali introdotte con la cassa integrazione, ciò pur in presenza del divieto di licenziamento imposto dal Governo nel periodo pandemico. Da un punto di vista finanziario, si evidenzia un miglioramento medio nel 2020 rispetto al 2019 della posizione finanziaria netta delle imprese orobiche con un +19,7%. Un dato che conferma l’efficacia delle misure introdotte dal Governo, quali la moratoria dei debiti finanziari, nonché ́una generale maggiore attenzione nella gestione dei flussi di cassa, confermata altresı̀ ̀dal miglioramento mediamente riscontrato nell’indice di liquidità e nell’indipendenza finanziaria".