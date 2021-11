Covid: Fornaro, 'grave errore abbassare la guardia'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Le preoccupanti notizie sull’aumento dei contagi che arrivano da Trieste, confermano l’assoluta necessità di mantenere alto il livello di attenzione sul Covid e di mantenere le misure per il contenimento della diffusione del virus. Abbassare la guardia in questa fase sarebbe un errore grave. Ci vuole al contrario un supplemento di responsabilità e prudenza, evitando di ascoltare le sirene di chi vorrebbe allentare le misure con il rischio di ricadere in incubi del recente passato". Lo afferma il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro.