CDP Venture Capital Sgr sbarca su Spotify con “Let’s Venture”

CDP Venture Capital Sgr si apre al mondo dei podcast con la serie “Let’s Venture”, un racconto in sette episodi con protagoniste le voci dei colleghi del Fondo che affrontano, insieme al giornalista di AGI Arcangelo Rociola, alcuni dei temi centrali nel percorso di ideazione e consolidamento di una startup.

Una narrazione sotto forma di podcast che intende promuovere la conoscenza degli strumenti del venture capital e delle opportunità che le giovani aziende hanno per crescere.

Oggi in Italia contiamo quasi 14mila startup, vere e proprie piccole imprese che impiegano professionisti di ogni età con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nei settori di business a più alto contenuto tecnologico, ma ancora scontiamo un ritardo in termini di risorse, cultura e accesso ai finanziamenti necessari alla sostenibilità di un progetto imprenditoriale e alla sua crescita.

Nella prima puntata di “Let’s Venture” è Enrico Resmini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital Sgr, a tracciare il quadro dell’ecosistema innovazione in Italia, esaminando lo stato del venture capital anche in relazione a quello di Paesi europei come Francia, Germania o Regno Unito, in particolar modo dal punto di vista degli investitori nazionali e internazionali.

Negli episodi successivi il microfono passa a sei diversi rappresentanti di CDP Venture Capital, per approfondire le diverse aree di intervento: dal ruolo dei fondi di venture capital per l’ecosistema all’importanza degli acceleratori e della Rete Nazionale Acceleratori CDP che si sta dipanando sul territorio, dai Poli Nazionali di Trasferimento Tecnologico al Corporate Venture Capital, per concludere con il ruolo di XLab - il laboratorio dell’innovazione di CDP Venture Capital che mette in moto la catena del valore delle startup - e di Digital Xcelerator, il percorso digitale gratuito per la formazione all’imprenditorialità.

Le sette puntate sono condotte da Arcangelo Rociola, redattore di AGI esperto di politica ed economia, che ha lavorato negli anni passati come caporedattore di tre startup editoriali legate al mondo dell’innovazione.