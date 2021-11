Calcio: Mihajlovic invita il Bologna a cena a due anni dal trapianto di midollo osseo

Bologna, 3 nov. - (Adnkronos) - "Ho da poco compiuto due anni, dobbiamo festeggiare, siete tutti invitati a cena". Così si è rivolto, secondo quanto riporta Sky Sport, l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic a tutto il club rossoblù, dai calciatori allo staff che lavora nel centro sportivo di Casteldebole, per festeggiare la ricorrenza del trapianto di midollo osseo al quale si è sottoposto il 29 ottobre 2019. Un intervento che gli ha permesso di compiere un ulteriore e decisivo passo per sconfiggere la leucemia, che gli era stata diagnosticata nel precedente mese di luglio. Un percorso duro, fatto di cicli di chemioterapia e isolamento all'interno dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, ma che mai gli ha impedito di mantenere i contatti con la propria squadra.

E così proprio con loro vuole festeggiare quello che lo stesso Mihajlovic ha definito come il momento della sua rinascita, come si legge nell'autobiografia "La partita della vita": "Io sono nato due volte, la prima volta a Vukovar nel 1969, la seconda a Bologna nel 2019". L'appuntamento è fissato per domani sera in un ristorante sui colli bolognesi: tutti invitati da Sinisa, che festeggerà con la sua famiglia calcistica questo speciale 'compleanno'.