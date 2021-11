Calcio: Emery conferma, 'il Newcastle ha mostrato interesse per me'

Londra, 3 nov. (Adnkronos) - Unai Emery ha confermato che il Newcastle ha mostrato "interesse" che lui diventi il ​​loro prossimo allenatore. I nuovi proprietari del Newcastle hanno identificato nel tecnico del Villarreal Emery un potenziale successore di Steve Bruce mentre intensificano i loro sforzi per nominare un nuovo manager. Resta inteso che l'ex allenatore dell'Arsenal si trova in cima a una lista ridotta di candidati per il posto vacante creato al St James' Park quando l'allenatore Bruce ha lasciato il club di comune accordo il 20 ottobre. "L'unica cosa certa è che il Newcastle ha mostrato interesse", ha detto Emery dopo la vittoria per 2-0 del Villarreal in Champions League sullo Young Boys martedì sera. "Ma non ho avuto più notizie di quell'interesse. Non c'è nessuna offerta. L'offerta dovrebbe arrivare tramite il club. Io sono concentrato sul Villarreal. Non su altro. Prima di dire sì o no parlerò con il club. Non ho detto no al Newcastle".

Eddie Howe, Roberto Martinez, Antonio Conte - che è stato nominato allenatore del Tottenham - Paulo Fonseca e Brendan Rodgers sono gli altri candidati alla panchina del club inglese. Il 49enne spagnolo, che ha anche allenato Valencia, Siviglia e Paris Saint-Germain, è stato nominato dal Villarreal con un contratto triennale nel luglio dello scorso anno. Emery ha portato il "Sottomarino Giallo" al settimo posto nella Liga e alla gloria dell'Europa League nella sua prima stagione.