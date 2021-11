Banche: As Mediobanca, a fine 2020 crediti deteriorati netti a 49 mld (-23,9%)

Milano, 3 nov. (Adnkronos) - Dopo il picco del 2015 (198mld), a fine 2020 la massa dei crediti deteriorati netti degli istituti bancari italiani ammonta a 49mld di euro, in diminuzione del 23,9% rispetto al 2019 che fa seguito al -25,6% del biennio precedente. E' quanto emerge dalla 56esima edizione dello studio sulle Principali Società Italiane dell'Area studi di Mediobanca che analizza i bilanci di 3.437 aziende, suddivise in base al settore in cui operano. Per gli istituti As Mediobanca segnala anche un importante aumento del cost/income ratio (da 71% a 77%) per effetto di incentivi all’esodo (5%) e spese Covid (1%).