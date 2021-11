Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "I sistemi istituzionali non cambiano a seconda di chi ricopre una carica. Sono presidenzialista, ma questo non è il sistema italiano. Se Draghi deve continuare a guidare il paese, come io penso, allora occorre che resti presidente del Consiglio, per scelta netta e trasparente delle forze politiche". Così Carlo Calenda su twitter sulle parole del leghista Giancarlo Giorgetti.