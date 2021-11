Omofobia: Renzi, 'non ero in Senato perchè convinto che non si votasse su ddl Zan'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Da quando c'è Draghi le discussione dei singoli partiti assomigliano molto a un fastidioso schiamazzo in lontananza. Mi attaccano per la vicenda dei diritti, a me scappa da ridere. Sui diritti quelli come Letta sono i bla bla bla fatti a persona". Così Matteo Renzi a Zapping su Rai Radio Uno.

"Sulla legge Zan hanno combinato un autogol, non c'erano i numeri. Ma loro hanno preferito andare sotto per fare le piazzate". Ma se lei fosse stato in Senato invece che in Arabia, sarebbe stato meglio... viene fatto notare a Renzi: "Se fossi stato in Senato, ci sarebbero state molte meno polemiche. E' vero. Ma io sono partito perchè convinto che non si votasse".

"Che Boccia venga a dire a me che io non sono credibile sui diritti, io che sono l'unico a fare una legge sui diritti", dice Renzi ricordando le unioni civili.