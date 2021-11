Moto: Ancma, a ottobre immatricolazioni -12,9% (2)

(Adnkronos) - L’elettrico chiude il mese di ottobre con 1.034 veicoli venduti, facendo registrare una crescita del 13,8%, in controtendenza rispetto al mercato termico. Positivo anche il progressivo annuo con 9.188 mezzi e un incremento del 6,1%. Rispetto ai primi dieci mesi del 2019 la crescita del settore si attesta al 140,5%. Ancma avverte inoltre dei possibili rischi legati a una norma contenuta nella bozza del Decreto Concorrenza alla vigilia dell’esame da parte del Consiglio dei ministri "che estenderebbe il regime del risarcimento diretto per la gestione dei sinistri, il cosiddetto Card, anche alle imprese assicuratrici con sede legale in uno stato estero dell’Unione Europea. Prospettiva che, se approvata, secondo l’associazione dei costruttori produrrebbe un aumento generalizzato delle polizze assicurative motociclistiche stimabile attorno al 20% dei prezzi correnti", si spiega dall'associazione.