Meloni, per il Governo «quando si tratta di tasse, l'emergenza finisce»

Per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, alla fine sarà tutta colpa di «quei cittadini che non si sono vaccinati e che se stanno godendo di tutta una serie di libertà è grazie ai 45 milioni di italiani che invece lo hanno fatto». Il possibile, probabile ulteriore prolungamento delle misure restrittive che ha in mente il Governo Draghi di fronte alla curva dei contagi che sale ogni giorno in questo primo scorcio d’autunno – registrando numeri simili a quelli di settembre-ottobre di un anno fa – sembra destinato ad alimentare polemiche e divisioni che andranno pericolosamente ad aggiungersi alle tensioni innescate dal movimento No-Pass.

«Il “governo dei migliori" pensa a prorogare lo stato di emergenza per imporre provvedimenti deliranti come l'obbligo del green pass per lavorare, ma quando si tratta di tasse e di mettere le mani nelle tasche dei cittadini l'emergenza Covid finisce» ha rincarato la dose ieri Giorgia Meloni, ricordando che «siamo arrivati a novembre e nulla è stato fatto per evitare la mazzata delle scadenze fiscali alla quale si aggiunge quella della moratoria sul pagamento delle imposte introdotta in piena crisi pandemica». Insomma, non proprio il modo più adatto a stemperare il clima. Ma la posizione di Fratelli d’Italia, si sa, non arretra di un millimetro rispetto all’opposizione all’esecutivo e i frutti di questo atteggiamento “fuori dal coro”, la Meloni, li sta raccogliendo alle urne. Per cui non meravigliano affatto le critiche alla possibile proroga dello stato d’emergenza che invece, non soltanto tra i banchi del governo, ma a sinistra viene considerato «inevitabile».

Sentite cosa ha detto l’ex Ministro per gli Affari regionali e oggi responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale PD, Francesco Boccia ieri: «La proroga dello stato di emergenza, così come quella dell'utilizzo del green pass, credo sia inevitabile. Con l'autunno, com'era facile immaginare, salgono i contagi e aumentano i rischi per i non vaccinati. Entro questo mese dobbiamo raggiungere il 90% di popolazione vaccinata perché solo così difenderemo fino in fondo le reti sanitarie e potremo tenere il Paese aperto e in sicurezza. Nelle prossime settimane c’è il rischio per alcune Regioni di cambiare colore a causa dei comportamenti irresponsabili di chi non crede nei vaccini, finendo per danneggiare le stesse reti sanitarie. Mi auguro, dopo tutto quello che abbiamo vissuto nei mesi scorsi, che la destra, almeno stavolta, non ricominci a strizzare l'occhio ai “no green pass” e a chi non vuole il perdurare dell'emergenza sanitaria. In questo momento serve la massima unità politica».

Dichiarazioni che fanno il paio con quelle del ministro Maria Cristina Messa secondo la quale «è abbastanza inevitabile che vada prorogato l’obbligo di green pass. Non bisogna mai abbassare la guardia siamo in una situazione di vantaggio rispetto ad altri paesi. E di questo bisogna ringraziare tutti gli italiani che si sono vaccinati». Nella giornata di ieri s’era risentita anche la voce del Ministro della salute Roberto Speranza, che da un po’ sembrava essere uscito da sotto i riflettori: «Dopo 6 mesi c’è un calo della capacità protettiva dei vaccini, ma calo non significa che vengono azzerate le capacità protettive – sono state le sue parole – questa discesa è in corso di valutazione, può essere più marcato negli ultraottantenni che hanno pagato il prezzo più salato alla pandemia e da qui siamo partiti con la terza dose. Raccomandare con forza la terza dose ai sessantenni è una scelta importante questa non è materia politica, seguiremo l'evidenza scientifica. E anche sul green pass l'indicazione della validità di un anno è arrivata dal Cts e a quell'indicazione ci atteniamo».