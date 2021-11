Manovra: Barelli (Fi), 'Parlamento chiamato a conferire anima a provvedimento, Fi al lavoro'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "La legge di bilancio varata dal governo la scorsa settimana rappresenterà la prova di maturità per questo Parlamento. Saremo chiamati a dare quell’anima al provvedimento che solo il passaggio alle Camere, luoghi della rappresentanza democratica popolare, è in grado di offrire. Forza Italia sta approfondendo il testo per proporre, lì dove fosse necessario, ulteriori soluzioni realizzabili. Siamo tutti al lavoro per un Paese capace di rialzarsi più forte di prima”. Così, in una nota, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.