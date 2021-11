Iv: Renzi, 'non mi sto spostando a destra, Palermo? Questione interna a Sicilia'**

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "No, non mi sto spostando a destra". Lo dice Matteo Renzi a Zapping su Radio Rai Uno. Quanto alla possibile alleanza con Miccichè in Sicilia, il leader Iv osserva: "La Sicilia è una terra in cui da sempre si fanno sperimentazioni audaci. Sul sindaco di Palermo si sta valutando se quell'area che viene definita popolare e non populista, riesce a stare insieme. Se son rose fioriranno. Mi pare una questione tutta interna alla Sicilia".

"Non sono stato io a dire che bisognava allargare a Forza Italia, è stato Letta a dire che vanno divisi i moderati dai sovranisti. Ma sono tutte chiacchiere fino a presidente della Repubblica è tutta ammuina".