Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "A Glasgow la sfida sulla sostenibilità ambientale. Il ruolo dell’Europa è scuotere il mondo per raggiungere obiettivi ambiziosi e doverosi. Ma non sarà una passeggiata. La transizione ambientale è necessaria e purtroppo costosa, sia in termini politici che in termini economici". Lo scrive Matteo Renzi nella sua Enews.