I sei referendum sulla giustizia, una grande conquista di civiltà

Dunque per la Corte di Cassazione sono ammissibili i referendum sulla giustizia, dal momento che sono state raccolte oltre quattro milioni di firme. Occorre a questo punto il vaglio della Corte Costituzionale.

I referendum consistono:

a) nella separazione delle carriere, quella inquirente da quella giudicante;

b) nell’ottenere che l’elezione dei magistrati per partecipare agli organismi di competenza come il CSM, avvenga eliminando il sistema correntizio. Con il referendum viene abrogato quindi l’obbligo, per un magistrato che voglia essere eletto, di trovare da 25 a 50 firme per presentare la candidatura. Perciò coloro che si vogliano candidare, devono ottenere il beneplacito delle correnti o, il più delle volte, di essere ad esse iscritti. Con il sì, si tornerebbe alla legge originale del 1958, che contemplava che tutti i magistrati in servizio potessero proporsi come membri del CSM presentando semplicemente la propria candidatura. Avremmo così votazioni che mettono al centro il magistrato e le sue qualità personali e professionali, non gli interessi delle correnti o il loro orientamento politico.

c) Nel riconoscere la responsabilità per gli errori commessi senza il paravento dello Stato;

d) Nell’essere giudicati sul piano della meritevolezza non solo da Magistrati, come avviene oggi,ma anche da professori universitari ed avvocati.

e) Nell’eliminare tra i requisiti di cui alla custodia cautelare quello che riguarda la reiterazione del reato, spesso utilizzato a sproposito per incarcerare innocenti senza motivazione plausibile.

f) Nell’abrogare la legge Severino che prevede incandidabilità, ineleggibilità e decadenza automatica per i parlamentari, per i rappresentanti di governo, per i consiglieri regionali, per i sindaci e per gli amministratori locali in caso di condanna. Ha valore retroattivo e sanziona, anche a nomina avvenuta regolarmente, la sospensione di una carica. Se dovesse passasse il referendum toccherà al Giudice stabilire l’interdizione dai pubblici uffici.

Si tratta di sei quesiti che rappresentano una grande conquista civile.

I giudici non sono responsabili per gli errori che spesso compiono nell’esercizio delle loro funzioni; ed è accaduto che molti processi inquisitoriali, sino a privare della propria libertà presunti colpevoli incarcerandoli senza prove e senza motivazioni accettabili alla luce del diritto, si siano rivelati insussistenti e sbagliati con assoluzioni piene, con il riconoscimento di un’innocenza non ritenuta tale sin dalle prime indagini.

Sono state rovinate carriere politiche (caso Mannino, sempre assolto in più di 15 processi; caso Bassolino con 19 assoluzioni), distrutte famiglie, aziende, persone. I giudici che hanno commesso il crimine giudiziario contro Enzo Tortora, se ci fosse stata la legge su una loro diretta responsabilità, non avrebbero fatto carriera, come invece è avvenuto, ma avrebbero pagato in prima persona per le nefandezze commesse.

Finirebbe dunque, come aveva sostenuto dalle colonne del CorSera Angelo Panebianco, “la repubblica giudiziaria” dove prevaleva il Potere dei Pubblici ministeri, delle Procure (Corriere della Sera 27/9/1993).

Cossiga ci aveva ammonito sul fatto che il Consiglio Superiore della Magistratura fosse una Terza Camera incontrollata e un potere costituito contro il legislativo.

Sperava in una giustizia superiore. “Non è ammessa”, diceva l’ex Presidente, “una concezione autoritaria della giustizia e del giudice, incompatibile non soltanto con uno Stato Costituzionale a democrazia rappresentativa” .

Il 13 aprile 1988, la legge Vassalli, seppur modificata (legge 27 febbraio 2015 n.18) disciplinò il giudizio contro i magistrati.

Ma essa, nella sua struttura ed intelaiatura, è sempre a tutela dei Magistrati.

Infatti l’azione risarcitoria, da provarsi rigorosamente e solo dopo aver consumato tutti i mezzi di impugnazione tali che possa dimostrarsi come il giudice abbia agito con colpa grave o dolo, si può esperire solo contro lo Stato (presidenza del Consiglio dei Ministri, art.2) che solo successivamente si potrà rivalere contro il Magistrato colpevole (art.7).

Non è perciò possibile l’azione diretta contro il giudice colpevole, anche qualora fosse incipiente il suo errore o il suo dolo, ovviamente da dimostrare con compiuto suffragio.

Dunque: se un medico sbaglia, è tenuto a risarcire il paziente e la sua famiglia; se un avvocato erra, deve invocare la sua polizza assicurativa (e molti avvocati sono diventati esperti e ne stanno facendo un mercimonio con filoni a nastro di queste azioni); ma se a sbagliare è un magistrato, ci sono a sua tutela le protezioni, i filtri, le guarentigie predisposti dal legislatore.

Questo referendum si propone proprio di far cadere questo filtro di protezione da parte dello Stato.

È una rivoluzione di civiltà che ridimensiona il potere di un organo dello Stato - la Magistratura - che dovrà rispondere come gli altri se sbaglia.

Questa battaglia ha la sua primogenitura con i radicali di Marco Pannella che già vinse il referendum con Tortora, ma esso fu snaturato.

Oggi gode di un ampio consenso politico, soprattutto da parte della Lega, decisiva nella raccolta delle firme.

La Corte Costituzionale a questo punto non potrà porsi contro il popolo.



*Avvocato