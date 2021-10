G20: von der Leyen incontra Trudeau, 'insieme per aumentare ambizione globale su clima'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Ottimo incontro con un partner come il Canada che pensa nello stesso modo. La nostra partnership strategica riguarda un ampio insieme di questioni. Stiamo lavorando a stretto contatto per aumentare l'ambizione globale sull'azione per il clima e sui finanziamenti per il clima". Ad affermarlo in un tweet è il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen dopo l'incontro in bilaterale con il premier canadese, Justin Trudeau a margine del G20.