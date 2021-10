G20: von der Leyen incontra Fernandez, 'condividiamo obiettivo net zero entro 2050'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "L'Unione Europea e l'Argentina hanno una lunga amicizia, che abbiamo deciso di approfondire. Condividiamo lo stesso obiettivo di neutralità climatica entro il 2050. Accolgo con favore l'ambizione in vista della Cop26. L'Ue è con l'Argentina nella lotta al Covid, con un prestito Bper per l'acquisto dei vaccini". Ad affermarlo in un tweet è il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen che a margine del vertice del G20 ha incontrato il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez.