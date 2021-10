G20: leader, 'rendere più equa uscita crisi pandemica'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Tutti gli interventi dei leader alla Sessione del G20 'Economia e Salute Globale' hanno affrontato il tema della ripresa economica dopo la pandemia e della necessità di rendere sempre più equo il percorso di uscita dalla crisi pandemica. Lo si apprende al termine della sessione di lavoro dei Grandi del pianeta.

La necessità di mantenere un approccio multilaterale, si apprende inoltre, è stata sottolineata in molti degli interventi dei leader, e il vertice di oggi è visto come un esempio virtuoso in tal senso.