Venezia ospita i "ponti" che raccontano la rivoluzione della blockchain

Blockchain, ovvero la catena delle meraviglie di cui tanto si è parlato (e si continua a parlare). È sicuramente la tecnologia più innovativa e più “futuristica” tra quelle su cui si sta lavorando perché permette un cambio di paradigma rispetto al passato: la totale disintermediazione dei processi. Nel 2021 si spenderanno in totale 6,6 miliardi, con un tasso di crescita annuo del 48%.

Il momento in cui la blockchain è diventata di dominio pubblico ha una data precisa: il 2008: quando Satoshi Nakamoto pubblicò un paper in cui parlava di questa moneta virtuale, appunto il bitcoin, che portava importanti innovazioni nel sistema partendo dalla teoria dei giochi. In questo modo e per alcuni comparti si potevano eliminare gli intermediari e perfino gli enti centrali, democratizzando il progetto. Ma per conoscere appieno le tecnologia è necessariodare vita a una discussione articolata, seria e disimpegnata sulle tecnologie Blockchain e Bitcoin per farne comprendere il potenziale rivoluzionario all’interno della società, creando dei ponti tra il mondo della finanza tecnologica e la comunità, ovvero tra la conoscenza dell’innovazione e la comprensione delle opportunità che offre a individui e istituzioni. È questo l’obiettivo di “BRIDGES”, l’evento che si svolgerà a Venezia nei giorni 6 e 7 novembre 2021.

«Usare le tecnologie blockchain in vari momenti del flusso informativo permette di avere un documento di tracciatura dell’esistenza di un determinato “istante” nel processo produttivo. E questo consente a tutti di avere lo stesso linguaggio, di fatto democratizzando enormemente processi che sono stati per secoli decisamente più complessi» spiega a Economy Lia Correzzola, ideatrice di Bridges. La Correzzola è un’imprenditrice nel campo dell'automazione industriale dal 2015, presidente dei Giovani Imprenditori di Pordenone, consigliere di amministrazione e CMO di Bcademy, ha sempre avuto una naturale predisposizione al lavoro nell’innovazione. Si è interessata fin dall’inizio alla nascita ed evoluzione del Bitcoin, osservandone il potenziale rivoluzionario per l’economia e la società.

Tra le personalità sul palco di Bridges ci sarà anche Ernesto Sirolli, che è il curatore della sezione “Opportunità” della kermesse veneziana. Sirolli Ha iniziato a praticare nel 1971 nel campo degli aiuti internazionali in Africa, un'esperienza che lo ha spinto a sviluppare il modello dell'Enterprise Facilitation e lo strumento Trinity of Management che usa la psicologia per cambiare il modo di fare business. L’obiettivo di questo modello è insegnare alle comunità, alle ONG e alle aziende come sfruttare la passione, l'energia e l'immaginazione della propria popolazione. Sulla base di questi principi, ha fondato il Sirolli Institute 26 anni fa. Nel 2012 ha tenuto un discorso TEDX, "Shut up and Listen", che è stato tradotto in 35 lingue e scaricato oltre 3 milioni di volte. Sirolli ha lavorato in tutto il mondo con imprenditori e comunità per creare oltre 55.000 aziende in oltre 400 luoghi.

«Vivo in California da 25 anni – ci spiega – e oggi vorrei che il mio ruolo fosse quello di “ponte” tra i laici delle criptovalute. Con Bridges non vogliamo parlare ai tecnologi e tecnocrati, ma cercare di far comprendere a una platea più ampia quanto sia innovativa questa tecnologia. Stiamo assistendo a un fenomeno incredibile: io faccio da advisor a diversi Paesi indigeni che non hanno la possibilità di creare ex novo una banca perché servirebbe un deposito iniziale di mezzo miliardo di dollari. Ma con le criptovalute potranno avere un sistema finanziario funzionane che soddisfi le loro esigenze. Voglio che si riscopra la radice del termine “entrepreneur”, che è dal latino “intraprendere”: un imprenditore è una persona che ha la disposizione d’animo per lanciarsi in un’avventura».

Siamo in un momento particolarmente interessante, che somiglia da vicino a quanto avvenuto in Africa con le linee di telefonia: gli africani hanno sostanzialmente saltato 100 anni di evoluzione e sono passati direttamente all’adozione di smartphone di ultima generazione su reti più capaci e in grado di far navigare. «La domanda – aggiunge Sirolli – è come reagiranno i governi a questo cambiamento: faranno guerra alle criptovalute? Non è una battaglia che si può vincere perché oggi il potere ce l’ha i mercati. Il “treno” è già partito, provare a normarlo e a fermarlo oggi è impossibile, ci sono 200 milioni di potenziali consumatori di criptovalute».

Ci troviamo in effetti in un momento straordinario perché mai nella storia degli investimenti americani si era visto l’acquisizione di tanti nuovi clienti in un colpo solo: si parla addirittura di 100 milioni di persone, soprattutto giovani e giovanissimi, che grazie alle tecnologie hanno potuto affacciarsi al mondo degli investimenti. Improvvisamente ci sono tante persone che non avevano mai investito un dollaro che hanno iniziato a farlo. E il mondo delle cripto li ha aiutati anche a diventare “interessanti” per i mercati.

E in Italia? «Non voglio essere pessimista – conclude Correzzola – ma abbiamo voluto regolamentare un fenomeno senza prima averlo studiato. Fortunatamente ci sono professionisti che hanno scommesso su questa tecnologia e anche alcune istituzioni. È il caso della Camera Arbitrale di Roma, che prevede la creazione di un albo di giudici che sono competenti in questo mondo, o perché l’hanno incontrato in esperienze lavorative diverse, o perché hanno seguito dei corsi di formazione specifici».