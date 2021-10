Torino: incendio palazzina Pinerolo, salgono a due le vittime

Torino, 29 ott. - (Adnkronos) - Si aggrava il bilancio dell’incendio scoppiato questa mattina in una palazzina di Pinerolo, nel torinese. Dopo la donna di 84 anni, deceduta nell’appartamento in cui si sono sviluppate le fiamme, è deceduto anche il marito della donna, 74enne, che era stato trasportato in gravi condizioni in ospedale a Torino. A causare l’incendio con scoppio sarebbe stata, secondo le prime ricostruzioni, una fuga di gas. L’intera palazzina, che conta 12 alloggi, è stata evacuata.