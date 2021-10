Recovery: Gentiloni, 'Italia pensa di avere già soldi in tasca, ma non è così'

Roma, 29 ott. - (Adnkronos) - In Italia "spesso il dibattito si focalizza su questioni di grande rilevanza mentre nel dibattito economico vedo ci comportiamo come se avessimo già in tasca i 200 miliardi" del Recovery Fund, "ma non e' cosi'". Lo ha detto il commissario europeo agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, partecipando al Progressive Future - Global Progress Roma 2021. "La gente potrebbe credere" che questi soldi "siano già arrivati: invece - osserva - dobbiamo lavorare su innovazione e riforme, che sono particolarmente importanti per il nostro paese". Se il Next Generation Eu "funzionerà potremo ripetere l'idea di emettere debito comune per altre situazioni e altri obiettivi, invece se non funzionerà sarà tutto più difficile" ha concluso Gentiloni.