Pil: Fitch rialza stima Italia 2021 a +5,7%, 'crescita sorprendente'

Roma, 29 ott. -(Adnkronos) - La ripresa post-covid dell'Italia ha mostrato una "forza sorprendente": così, alla luce dello 'slancio' portato dalle riaprture e in vista di quello ulteriore del piano Next Generation Eu, Fitch rivede nettamente al rialzo le stime per il Pil 2021 del nostro paese, portandole a +5,2% dal +4,3% previsto a giugno scorso. E' positivo il quadro che emerge dal Global Economic Outlook diffuso dall'agenzia che sottolinea come la spinta principale arrivi dalla spesa dei consumatori, spiegando di attendersi che molta dello slancio della ripresa dovrebbe conservarsi anche nel quarto trimestre, visto che la maggior parte delle restrizioni sono state eliminate e gli spostamenti sono tornati a livelli pre-covid. Alla luce dell'andamento dei contagi e della campagna vaccinale Fitch non precede un ritorno a "significative limitazioni" negli spostamenti.

Per quanto riguarda l'inflazione, invece Fitch la rivede al rialzo con un 2021 ora previsto al 2,3% (a giugno era a 1,7%). Complessivamente, grazie anche all'impatto degli interventi in arrivo legati al Pnrr, Fitch prevede che l'economia italiana recuperi il livello pre-pandemia nel secondo trimestre del 2022.