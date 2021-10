Lombardia: da giunta sì a bilancio previsione 22-24, 'non aumentiamo tasse'

Milano, 29 ott. (Adnkronos) - La giunta regionale della Lombardia ha approvato il progetto di legge della manovra di bilancio previsionale 2022-2024 che poi passerà al vaglio delle Commissioni e quindi alla discussione del consiglio regionale. "Nonostante le difficoltà di un momento storico davvero particolare e per certi versi unico, Regione Lombardia continua a confermare, e spesso a incrementare, tutti i servizi garantiti mantenendo impegni che non esitiamo a definire straordinari. E ciò avviene seguendo quella che è da sempre la nostra 'stella polare', ovvero senza aumentare le tasse per i cittadini e la pressione fiscale per le imprese. Cosa che purtroppo, e sottolineiamo 'purtroppo', non accade per altre Regioni o altre Amministrazioni", sottolineano il presidente Attilio Fontana e l'assessore al Bilancio e Finanze, Davide Caparini,

Rispetto al 2018 (22,8 miliardi) prevede entrate superiori per oltre 5 miliardi. Nel bilancio 2021, le entrate corrispondono a 27,9 miliardi. Saranno garantiti tutti gli interventi necessari senza penalizzare alcun settore di competenza regionale. "Ancora una volta mettiamo sul tavolo importanti risorse aggiuntive provenienti dalle casse regionali in alcuni ambiti fondamentali come quelli socio-sanitario e del trasporto pubblico. Interventi che sono indice di un'oculata gestione del bilancio derivante da nostre economie", spiega Caparini. Ad esempio, le risorse complessive (correnti e di investimento) destinate alla gestione sanitaria, che sono quantificabili in 20,7 miliardi.

E ancora, risorse nelle politiche per il sostegno alla famiglia, alla non autosufficienza, alle aree materno infantili (1,9 miliardi per ciascun anno del triennio), nonché nei servizi e negli interventi sociali a favore dei minori, anziani e fragilità erogati attraverso il fondo sociale regionale (59 milioni nel 2022 e 55 milioni per ciascun anno del biennio successivo nel triennio). Ammontano a 22,2 milioni (nel 2022) e 18,2 milioni (per ciascun anno del biennio successivo) i trasferimenti ai Comuni per servizi di integrazione scolastica alunni disabili.