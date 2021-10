Il Gruppo Ontex rafforza la leadership sul mercato e punta sul retail brand

Il Gruppo Ontex, conosciuto in Italia in particolare con il suo brand Serenity, punta a crescere nel segmento retail brand, cosiddetto private label.

In Italia il Gruppo ha creato team integrati con competenze sia brand che retail brand, con l’obiettivo di creare sinergie e crescere nel mercato retail.

“Da sempre ci occupiamo d’incontinenza con passione, competenza e orgoglio. Dal nostro sito di Ortona, con produzione a ciclo continuo ed esteso su di 163.000 mq., escono ogni anno oltre 700 milioni di ausili assorbenti destinati a oltre un milione di utenti, restituendo a donne e uomini la possibilità di gestire serenamente l’incontinenza nella loro vita privata e nelle relazioni sociali – ha dichiarato L’Ing. Francesco Lo Piccolo, Amministratore Delegato di Serenity & Ontex GM South Europe. Essere parte di un grande gruppo internazionale come Ontex, presente in oltre 110 Paesi del mondo e con oltre 2 miliardi di Euro di fatturato ci dà, oltre che grande solidità, anche la possibilità di un costante scambio di conoscenze ed esperienze tra Paesi e mercati diversi”.

Il mercato dell’incontinenza in Italia

Il mercato dell’assorbenza monouso nel mercato retail Italia vale 900 mln di Euro. Il segmento adulto è in costante crescita, +11 milioni di Euro, sostenuta soprattutto da un’età media della popolazione italiana tra le più alte al mondo. Si stima infatti che nei prossimi 10 anni nel nostro Paese ci sarà un incremento di 3 milioni di over 65, che nel complesso andranno a costituire il 33% della popolazione totale.

Decrescono invece sia il segmento bambino, -27 milioni di Euro, sia quello donna, cosiddetto femcare, -15 milioni di Euro.

Nel canale retail l’azienda guadagna spazio, +40%, con i suoi tre prodotti principali: mutandine assorbenti per incontinenza moderata, all-in-one, pannolone mutandina per incontinenza severa, e traverse.

L’azienda è passata in 10 anni – dal 2011 al 2020 – da 137 a 167 milioni di Euro di fatturato in Italia, con un incremento di quasi il 22%.

Nel nostro Paese l’azienda è da sempre partner del SSN con il marchio Serenity, una collaborazione consolidata che ha consentito all’azienda di garantire la fornitura agli ospedali degli ausili assorbenti anche in pieno lockdown.

La riduzione dell’effetto tabù apre un mercato

L’effetto tabù legato all’incontinenza sta scemando, lasciando spazio a una maggiore richiesta di informazioni e di prodotti specifici che soddisfino particolari esigenze del consumatore.

Occorre poi ricordare che l’incontinenza non è legata esclusivamente all’invecchiamento, ma può presentarsi ad esempio anche in gravidanza o nel post parto, oppure per problemi di salute o in caso di sport e attività fisica.