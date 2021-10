G20: corteo blindati a P.Chigi per Biden

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Corteo di blindati, suv e Jeep a Palazzo Chigi per l'arrivo del presidente statunitense Joe Biden e la moglie Jill, ricevuti da Mario Draghi e consorte. Le auto presidenziali -con le bandierine statunitensi in bella vista- hanno letteralmente 'invaso' piazza Colonna. La vettura di grossa cilindrata sulla quale viaggiava la coppia presidenziale si è fermata davanti al portone principale del Palazzo che ospita la presidenza del Consiglio. Dall'auto, dopo lunghi minuti di attesa, sono scesi Joe e Jill Biden per raggiungere il premier Draghi e la consorte Serena: tutti insieme, sorridenti e scambiandosi qualche battuta, sono entrati nel cortile del Palazzo.