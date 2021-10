Radicali: domani incontro con Letta

Roma, 28 ott (Adnkronos) - Si svolgerà domani in mattinata l'appuntamento del segretario Massimiliano Iervolino e della tesoriera Giulia Crivellini di Radicali Italiani con il segretario dem Enrico Letta. Lo rendono noto i Radicali italiani.

"L'incontro sarà, tra le altre cose, l'occasione per presentare la campagna ambientalista #UnaSceltaRadicale e le proposte radicali per affrontare la lotta ai cambiamenti climatici", spiegano ancora i Radicali che aggiungono: "Nel corso dell'incontro sarà consegnato a Letta l'invito per partecipare come relatore alla convention radicale sulla transizione ecologica che si terrà a Roma l'11 dicembre e a cui intervengono Emma Bonino, Rossella Muroni, Roberto Cingolani, Edo Ronchi, Monica Frassoni e altri ancora".