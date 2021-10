Politica: Letta inaugura corso 'Scuola di politiche 2022' (3)

(Adnkronos) - (Adnkronos) - Solo per il Corso annuale sono previste ogni anno circa 200 ore di attività, tra lezioni, seminari, conferenze, laboratori ed esercitazioni. I cambiamenti introdotti dalla pandemia da Covid-19 non hanno allontanato la Scuola dalla mission di contribuire a colmare il gap educativo tra “centro” e “periferie”. Al contrario, è stata ampliata l’offerta permettendo a un numero maggiore di giovani dai 18 ai 30 anni di accedere gratuitamente ai Corsi, utilizzando la didattica a distanza come occasione per arrivare a un pubblico più vasto, che le modalità in presenza non avrebbero consentito.

Ora, però, per la Scuola è tempo di tornare a essere un’esperienza da vivere in presenza e valorizzare, così, quello che da sempre è stato uno dei suoi maggiori punti di forza: le occasioni per fare rete, i contatti, le possibilità di incontro con i docenti che fanno parte della Faculty e il rapporto soprattutto con e tra gli studenti, concludono i promotori.