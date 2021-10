Pensioni: Letta, 'dal governo prime risposte, ma si farà riforma di lungo periodo'

Roma, 28 ott (Adnkronos) - "Sulle pensioni abbiamo detto tre parole chiave: donne, giovani e lavori usuranti o gravosi. Queste tre parole trovano una prima risposta nella riforma del governo, ma la risposta più importante sarà su una riforma di lungo periodo che si farà". Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina.

"Donne e giovani devono essere il cuore della questione pensionistica, fino adesso sono stati ai margini -ha spiegato il segretario del Pd-. Per noi è fondamentale trovare soluzioni di prospettiva in grado di parlare ai giovani di oggi, che avranno pensioni ridotte, e per le donne, perchè le quote hanno valorizzato esclusivamente le opportunità per gli uomini".