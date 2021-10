Manovra: M5s, 'si apre cantiere in Parlamento, lavoreremo per migliorarla'

Roma, 28 ott (Adnkronos) - "Oggi il M5S ha difeso con forza le conquiste sociali e i passi in avanti fatti in questi anni a favore di lavoratori e imprese". Lo dichiarano i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Bilancio della Camera sulla manovra.

"Sarà una legge di bilancio in cui verranno rifinanziati gli interventi che abbiamo messo in atto con il Governo Conte II: proroga degli incentivi collegati alla transizione 4.0, i fondi di garanzia per le piccole e medie imprese, le risorse per l’internazionalizzazione, i fondi per la ricerca e per lo sviluppo -proseguono-. Ci sarà un miliardo in più per il Reddito di Cittadinanza, 2 miliardi per il caro bollette, 8 miliardi per tagliare le tasse agli italiani. Ora apriamo il cantiere delle modifiche in Parlamento: in particolare, sul Superbonus 110%, ci batteremo per allargare la platea delle famiglie e innalzare il limite Isee", conclude il M5s.