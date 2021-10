Roma, 28 ott (Adnkronos) - "Il governo non ha deciso i pesi delle varie misure, nei giorni successivi ci sarà un confronto con le parti sociali, una interlocuzione con il Parlamento. La delega fiscale trova origine in un gran lavoro fatto dal Parlamento, i decreti delegati non sono stati ancora scritti e bisogna tenere conto dell'interlocuzione con il Parlamento e le parti sociali". Lo ha detto Mario Draghi.