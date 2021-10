Lavoro, Damiano: "IItalia è caratterizzata da politiche passive"

Roma, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "L'Italia si è caratterizzata soprattutto sulle politiche passive, su quelle attive siamo deboli". A dirlo oggi Cesare Damiano, presidente di Lavoro&Welfare, intervenendo alla sessione ‘Politiche attive e passive, un solo percorso per l’occupabilità’ del primo Forum #IlLavorocontinua organizzato dal fondo interprofessionale Fonarcom, insieme con Cifa e Confsal.

"Sono favorevole - ha aggiunto - alla formazione on the job. Dobbiamo ragionare su formazione per chi il lavoro non lo ha, per chi lo ha. Quindi ci sono più modalità di formazione che sono diversificate".