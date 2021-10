La Toscana regina di Dop e Igp: è la prima regione per denominazioni e superficie coltivata

Oltre 70mila ettari per 31 produzioni certificate, una delle più alte concentrazioni di agriturismi in Italia, Dop e IGP regionali che valgono 73 milioni di euro di export. Sono alcuni dati emersi alla terza edizione di BuyFood Toscana 2021, vetrina internazionale dei prodotti agroalimentari certificati promossa da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, organizzata da PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana, grazie alla collaborazione del Comune di Siena, al patrocinio della Camera di Commercio Arezzo-Siena e al supporto di Assocamerestero. Manifestazione dedicata ai prodotti Dop, Igp, Prodotto di Montagna, Agriqualità e Pat della Toscana, veri e propri ambasciatori del gusto territoriale in Italia e all'estero.

Un evento svoltosi a Siena dal 18 al 19 ottobre scorsi, con 2mila degustazioni in 48 ore dedicate ai buyers stranieri provenienti da 19 paesi nel mondo. Buyers (selezionati da PromoFirenze) e seller che tornano a incontrarsi in presenza; modalità di lavoro che ha consentito un apprezzamento dei produttori sui profili dei buyer di circa il 90 per cento. A sei mesi dall'edizione passata, infatti, con l'emergenza Covid ancora in atto, quasi il 50 per cento dei produttori ha dichiarato di aver stipulato accordi commerciali o inviato campionature.

La produzione agroalimentare certificata made in Tuscany corre dunque veloce: in cinque anni il valore dei prodotti certificati segna +47% rispetto a un dato nazionale pari a +19% nello stesso periodo. Sono 89 i prodotti Dop e Igp made in Tuscany, di cui 31 esclusivamente legati al food. La produzione di questi ultimi impiega oltre 12 mila operatori. Numeri che fanno della Toscana la prima regione italiana per numero di denominazioni e la prima per superficie coltivata certificata, e che esporta beni per complessivi 40,5 miliardi di euro. Ma è anche la regione che conta la maggior diffusione di agriturismi, con oltre 5mila strutture attive sul territorio: il 97,8% dei Comuni ne conta almeno uno entro i propri confini. Il patron dell'agriturismo Lischeto, a Volterra (www.agrilischeto.com/), Giovanni Cannas, ad esempio, è anche direttore del Consorzio tutela del Pecorino delle Balze Volterrane Dop, istituito nel 2015 e che raggruppa una ventina di aziende agropastorali di cinque comuni della Val di Cecina, una delle eccellenze fiore all'occhiello della Regione: produce difatti il

primo formaggio Dop italiano a caglio vegetale, pluripremiato come miglior formaggio crudo nel 2016 e 2017. "Solo il 5 per cento della produzione mondiale di latte è di natura ovina" afferma Cannas. Dalla provincia di Pisa a quella di Livorno, a Donoratico, Terre dell'Etruria (www.terretruria.it/), con oltre 3500 aziende agricole associate, e 60 milioni di euro di fatturato, rappresenta la più importante realtà imprenditoriale del mondo agricolo regionale. Attiva su quattro province (Livorno, Pisa, Siena, Grosseto), valorizza le produzioni agricole toscane dei propri associati e si è affermata nel tempo per la rivendita di prodotti tipici, dall'olio extravergine Igp ai vini autoctoni Igt e Docg cereali, pasta senza glifosati e farine, ortofrutta e trasformati.

La Toscana vanta anche un primato unico fra i suoi fiori all'occhiello: l'unico olivo di montagna presente in Italia, ad Arcidosso, in provincia di Grosetto, sede del Consorzio tutela olio Seggiano Dop (www.consorzioolioseggiano.it) fondato nel 2002 da un gruppo di imprenditori legati alla produzione dell'olio extravergine d'oliva dalla lavorazione delle olive della cultivar locale, l'Olivastra Saggianese. Molto resistente al freddo, copre le pendici del Monte Amiata, con oliveti secolari che si estendono fino ai 600 metri d'altitudine e danno un gusto e aroma unici. La sua coltivazione dura tutto l'anno, ma è raccolto fra ottobre e novembre il Marone del Mugello, filo rosso dell'identità territoriale di un'area di 3.300 ettari, e che dal 1996 è riconosciuto dalla Ue come Indicazione geografica protetta (www.ilmarronedelmugello.com). Festeggia i cinque anni dal riconoscimento in sede europea della Dop, il Pane Toscano Pane Toscano Ddp, sedicesimo Consorzio di Tutela delle IG riconosciuto dal Ministero in Toscana, e tra i 160 in campo nazionale. A Colonnata, infine, fra le cime imbiancate delle cave di marmo di Carrara, si trova il pregiato lardo, Igp dal 2004, dal gusto inconfondibile: è stagionato per almeno sei mesi in conche di marmo bianco che mantengono la carne suina a temperature e umidità particolari in modo naturali. Una delle ditte artigianali che produce il lardo di Colonnata è la Larderia Sanguinetti (www.larderiasanguinetti.it).