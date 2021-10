Energia: Engie apre il suo primo store a Monza

Milano, 28 ott. (Adnkronos) - Engie, player mondiale nell’energia e nei servizi, per essere ancora più vicina alle persone e ai territori, ha aperto il suo primo store a Monza (in via Tiepolo, 10). Lo spazio ideato da Engie va oltre lo sportello per il post-vendita, presente nei tradizionali store dell’energia: offre un’esperienza innovativa e interattiva a 360 gradi per accompagnare i clienti verso un’energia carbon neutral.

Un vero e proprio centro di expertise per fornire informazioni e assistenza sul mondo dell’energia e dei servizi per la casa: soluzioni per la fornitura di energia sostenibile, servizi integrati di efficienza energetica, quali caldaie ad alta efficienza, sistemi fotovoltaici e di accumulo, impianti di raffrescamento, termostati smart e programmi digitali di engagement dedicati ai clienti per aiutarli a condurre uno stile di vita più sostenibile.

Nello store sono presenti totem interattivi, arredi 100% green e sale per eventi dedicati alla cittadinanza. Ogni elemento è studiato per accompagnare e mostrare al cliente come adottare uno stile di vita più attento ai consumi e al pianeta: dall’eliminazione della carta per la contrattualistica che viene gestita completamente in digitale, all’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto che alimenta lo store rendendolo totalmente autonomo dal punto di vista energetico e a impatto zero.