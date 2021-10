Da GoDaddy la nuova soluzione E-Commerce per aiutare gli imprenditori a creare un negozio online

Aiutare le piccole e medie imprese a rafforzare la loro presenza online e rispondere alle nuove sfide del mercato, è questo il motivo per cui GoDaddy Inc. (NYSE: GDDY), l'azienda che supporta ogni giorno gli imprenditori di tutto il mondo e con 20 milioni di clienti sparsi per il globo, ha introdotto nella sua offerta GoDaddy E-Commerce, una soluzione sviluppata per aiutare le PMI a creare e gestire un negozio online, in modo rapido e semplice, senza alcun bisogno di competenze tecniche, come la conoscenza di linguaggi di programmazione.

Con l’incremento dello shopping in rete, nel 2020 gli acquisti online degli italiani sono cresciuti del +3,4% e hanno raggiunto un valore di 32,4 miliardi di euro secondo Dati Netcom. GoDaddy E-Commerce vuole essere un aiuto importante per le piccole imprese che hanno necessità di andare incontro alle nuove esigenze di un consumatore sempre più digitalizzato. Secondo dati Nielsen, nel 2020 il 79,8% degli italiani ha acquistato beni online.

Presidiare il mondo digital è oggi la chiave per rimanere competitivi in un mercato radicalmente cambiato per effetto della pandemia che ha obbligato i piccoli imprenditori a riadattare il proprio modello di business. Sempre secondo dati Netcom nei primi 2 mesi di pandemia i consumatori italiani che hanno acquistato online sono cresciuti di 2 milioni, raggiungendo il numero totale di 27 milioni.

Secondo il recente Osservatorio Piccole Imprese di GoDaddy, nell’ultimo anno è notevolmente aumentata la predisposizione delle piccole imprese italiane ad utilizzare sempre di più gli strumenti digitali per promuovere il proprio business. Secondo l’indagine ben l’83% delle PMI italiane intervistate afferma che la digitalizzazione migliora il proprio livello di competitività. Inoltre, le piccole imprese italiane spiccano per un maggior utilizzo di strumenti come la fatturazione elettronica (68%) e i pagamenti digitali (50%), questi ultimi sono usati solo dal 29% delle PMI francesi, dal 37% delle tedesche, dal 45% di quelle spagnole.

"GoDaddy è da sempre accanto ai piccoli imprenditori per aiutare loro a valorizzare il proprio business online, e proprio per questo, di fronte ad un rilevante aumento nell’utilizzo dell’e-commerce da parte dei consumatori italiani, abbiamo deciso di realizzare una soluzione su misura per questa esigenza.” Spiega Gianluca Stamerra, Senior Director, Southern Europe di GoDaddy. “Grazie a E-Commerce di GoDaddy gli imprenditori possono facilmente costruire un sito web professionale dotato di un negozio virtuale con strumenti di gestione dell'inventario e che si integra facilmente con le app di messaggistica, contribuendo a rafforzare la loro presenza digitale e a rispondere alle esigenze di un ormai mutato panorama commerciale. Inoltre GoDaddy E-Commerce si combina anche con strumenti di smart pos, come GoDaddy Poynt (https://www.poynt.com/), distribuito in Italia da Nexi, che permette di accettare molteplici metodi di pagamento, come carte di credito e strumenti di pagamento Contactless come Apple Pay e Google Pay.”

GoDaddy E-Commerce permette agli imprenditori di essere online in modo efficace e di offrire ai propri clienti un'esperienza di acquisto semplificata grazie, tra le altre caratteristiche, alla possibilità di creare un sito multilingue (a partire dal piano Premium in su) e di vendere direttamente su Facebook e Instagram senza necessità di ulteriori integrazioni o speciali plug-in. Tra le caratteristiche più significative troviamo:

1. Layout del negozio online, pagamento e opzioni di spedizione flessibili

GoDaddy fornisce modelli completamente personalizzabili che si adattano a una varietà di settori commerciali, dai prodotti ai servizi, con un design creativo e professionale. I clienti GoDaddy possono facilmente selezionare le opzioni di pagamento sicure e più inclini alle loro esigenze (come PayPal o le principali carte di credito presenti oggi sul mercato) da inserire all’interno del proprio sito. Inoltre gli esercenti che già utilizzano i sistemi di pagamento di Nexi nei loro negozi possono integrarli nel loro e-commerce, sfruttando in questo modo i vantaggi di una soluzione unica. Le opzioni di spedizione possono essere impostate a seconda delle preferenze dell'azienda in base al prezzo dell'ordine, al numero di articoli, e al peso o alla posizione geografica.

2.Gestione efficiente e automatizzata dell'inventario

Con GoDaddy E-Commerce i proprietari di piccole imprese possono monitorare in tempo reale gli acquisti attraverso diversi punti di vendita, con strumenti di gestione dell'inventario. E-Commerce permette inoltre di realizzare un catalogo di prodotti online, dove possono essere inseriti un numero illimitato di prodotti all’interno di un layout pratico e accattivante per catturare l’attenzione dei visitatori.

3.Ottimizzazione degli strumenti di marketing, messaggistica e integrazione dei social media

Avere una forte presenza online significa essere visibili attraverso diversi canali. GoDaddy E-Commerce include strumenti come Search Engine Optimization (SEO), che aiutano a ottimizzare il posizionamento del sito all’interno dei principali motori di ricerca. E-Commerce consente inoltre di vendere i propri prodotti attraverso Facebook e Instagram per ottenere maggior visibilità, senza prevedere integrazioni o speciali plug-in, e facilita l’interazione con il cliente grazie ad app di messaggistica, come Facebook Messenger.

4.Sicurezza vitale del sito web

GoDaddy E-Commerce include inoltre un certificato Secure Socket Layer (SSL) che protegge efficacemente la trasmissione dei dati personali, come password e numeri di carte di credito, dal sito web al server e aiuta a salvaguardare dati potenzialmente sensibili e di interesse per i cybercriminali.

"Come mostrano i dati del nostro recente osservatorio, la pandemia ha spinto le piccole imprese ad accelerare l’adozione di strumenti digitali, tra cui strumenti per i pagamenti digitali. Utilizzare queste soluzioni sarà fondamentale per le piccole imprese per accrescere ulteriormente il loro business in un ecosistema in continua evoluzione.” Conclude Gianluca Stamerra.