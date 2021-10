Calcio: Josh Cavallo, 'non ha mai sorriso così tanto in vita mia' dopo il coming out

Londra, 28 ott. (Adnkronos) - Il calciatore professionista australiano Josh Cavallo ha dichiarato di "non aver mai sorriso così tanto in vita mia" e di aver dormito "la migliore notte di sonno" dopo aver rivelato pubblicamente di essere gay. Il centrocampista dell'Adelaide United, che ha rappresentato l'Australia a livello under 20, è l'unico calciatore di serie A ad essere uscito allo scoperto. Parlando a Bbc Breakfast il 21enne ha dichiarato: "Oggi mi sono svegliato e ho chiuso quel vecchio libro e ho aperto il vero libro su Josh Cavallo. Non ho mai sorriso così tanto in vita mia e la notte scorsa ho dormito meglio sapendo che potevo finalmente essere me stesso e non condurre una vita di bugie alle persone a cui tengo di più. Le mie guance sono molto doloranti oggi, ma è una buona cosa".

Cavallo ha annunciato la notizia in un post sui social media mercoledì in vista della prossima stagione di A-League. Il centrocampista ha detto che è "sorprendente sapere che non ci sono calciatori professionisti gay che si sono dichiarati e giocano attivamente" e che voleva mostrare "altri che si identificano come LGBTQ+ che sono i benvenuti nella comunità calcistica". "Essendo un calciatore gay nascosto, ho dovuto imparare a mascherare i miei sentimenti per adattarsi allo stampo di un calciatore professionista. Crescere essendo gay e giocare a calcio erano solo due mondi che non si erano mai incrociati prima", ha aggiunto Cavallo.