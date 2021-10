Roma, 28 ott. - (Adnkronos) - "La scommessa dei mercati" che credono in un aumento dei tassi entro un anno "non sono in linea con la nostra guidance" che definisce le condizioni per un rialzo. Lo ha affermato la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa, aggiungendo di non vedere che "queste condizioni non saranno soddisfatte nel prossimo futuro".