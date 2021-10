Simone Pizzoglio è il nuovo Presidente di CFMT. Manager ed esperto di data analysis arriva alla presidenza del Centro specializzato nella formazione di eccellenza per i manager e le Aziende del settore terziario. 51 anni, biellese di origine e milanese di adozion, Pizzoglio ha esperienze in Italia e all’estero, in azienda prima e dal 2002 in Ricerca e Consulenza di marketing dalla metà degli anni 90.

Oggi è Partner di BVA Doxa, il più storico brand italiano della ricerca di mercato. Ha lavorato con Giampaolo Fabris e con Claes Fornell, ideatore dell American Customer Satisfaction Index (ACSI). Affianca alla professione l’impegno accademico, attualmente è professore a contratto di “Data analysis for Communication” in IULM. Dirigente dal 2007, è membro del Consiglio direttivo di Manageritalia Lombardia dal 2012. Ha studiato Economia Aziendale alla Scuola di Amministrazione dell’Università di Torino, Scienze Politiche in Statale a Milano e ha un Executive Master of Science in Communication all’Università della Svizzera Italiana

“CFMT rappresenta la vetta della formazione manageriale nel nostro Paese; è un grande privilegio essere il presidente di CFMT in un momento e in un contesto dove il “life long learning” è sempre più al centro dell’employability dei manager e della Innovazione e competitività delle imprese. Entusiasmo, eccellenza, sostenibilità sono le parole chiave di come CFMT affronterà le sfide che ci aspettano” ha dichiarato.