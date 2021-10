Prodotti per animali domestici. Cosa acquistano gli italiani su Amazon?

Secondo gli ultimi dati di un’indagine promossa da Legambiente, sono tra i 20 e i 30 milioni i cani in Italia, una cifra che scende intorno ai 7 milioni quando si parla di gatti. Complice anche la pandemia infatti, sono sempre di più le case degli italiani che ospitano un animale domestico. Ma i proprietari, dove acquistano i prodotti per i propri animali? Esiste sempre il negozio fisico o gli acquisti online ora vanno per la maggiore? Witailer, startup innovativa che aiuta le aziende ad aumentare le vendite online sul canale Amazon e marketplace, ha analizzato gli acquisti di questi prodotti sul popolare e-commerce scoprendo, ad esempio, che il volume stimato di ricerche nell’intera categoria è cresciuto del +15% solo nell’ultimo anno.



Cani e gatti conquistano sempre la maggior parte di ricerche

Com’era immaginabile, gli animali domestici che detengono il primato per il maggior numero di ricerche da parte degli utenti su Amazon.it sono i cani (in testa, con più del 50% delle ricerche appartenenti a sottocategorie relative a loro) e i gatti (con quasi il 30% di ricerche).

Tra le sottocategorie di “Prodotti per animali domestici” con il maggior numero di ricerche negli ultimi dodici mesi, è possibile trovare: lettini per cani (più dell’11% delle ricerche totali, dove spiccano le ricerche, aumentate di quasi 90 volte rispetto a 12 mesi fa, di “cucce per cani da interno”); alberi tiragraffi per gatti (8% di ricerche); lettiere per gatti (più del 5% di ricerche con un crescente interesse per le “lettiere gatto autopulenti”); pettorine per cani (più del 3% di ricerche, dove il brand più ricercato in assoluto per le pettorine è “Julius-K9”) e infine guinzagli per cani (più del 3% di ricerche).

Interessante notare poi come tra le sottocategorie di “Prodotti per animali domestici” per le quali si è registrata la maggiore crescita nel volume di ricerche nell’ultimo anno vi sono accessori di abbigliamento per cani come “cappelli per cani”, “bandana per cani”.

In aumento anche le ricerche di prodotti per altri animali

Sempre in crescita rispetto allo scorso anno vi sono diverse sottocategorie relative ai cosiddetti “piccoli animali” (tra cui conigli, criceti e porcellini d’india), in particolare si tratta di “spazzole per piccoli animali”, “distributori di cibo per piccoli animali”, “accessori cura e salute per piccoli animali”, “lettini per piccoli animali”, e “ruote per esercizi per piccoli animali”.

A livello di search terms, tra i più cresciuti nell’ultimo anno è possibile trovare “conigliera da esterno” (in crescita di 22 volte), “gabbia per criceti grande” (in crescita di 10 volte), “giochi criceto”(in crescita di 7 volte).

In aumento anche diverse sottocategorie relative ad acquari ed accessori, in particolare “piante vive per acquario”, “retini per acquario”, “illuminazione per acquario”. A Settembre 2021 la sottocategoria “Acquari” era al quarto posto per volume di ricerche in “Prodotti per animali domestici”. Per quanto riguarda altri animali “meno convenzionali”, a livello di search terms guadagnano interesse, rispetto a 12 mesi fa, “terrario rettili” (in crescita di 18 volte) e “terrario tartarughe terra da interno” (in crescita di 10 volte).

“Per vincere sullo scaffale digitale dei marketplace oggi è fondamentale da un lato impostare una strategia che tenga conto delle abitudini e dei trend di ricerca degli utenti e dall'altro cogliere tutte le opportunità di marketing che vengono messe a disposizione dei brand dai marketplaces per comunicare al meglio il valore della marca e i punti di forza rispetto alla competition - spiega Luca De Bernardi, Director, Clients Engagement di Witailer - In un panorama di competizione in costante aumento sull'online avere una chiara visione di come si muovono gli interessi degli utenti sui prodotti e delle potenzialità delle diverse categorie è un aspetto imprescindibile per la crescita e il successo.”