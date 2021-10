Pil: Franco, 'in 10 anni mezzo milione giovani andati via, cresciamo poco perché non valorizziamo giovani'**

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Nel 2019 quasi 70 mila giovani con meno di 40 anni hanno lasciato il paese. In meno di 10 anni quasi mezzo milione di ragazzi e ragazze se ne sono andati. I rientri sono stati pari a poco più di un quarto. Si tratta di una perdita enorme di capitale umano visto che l'Italia non attrae in uguale misura giovani con elevata competenza. I giovani immigrano perché cresciamo poco e cresciamo poco perché non valorizziamo i giovani". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Daniele Franco intervenendo all'inaugurazione a Bergamo della nuova sede dell'Accademia della Guardia di Finanza.