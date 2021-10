Roma, 27 ott. (Adnkronos) - “Vergognose, schifose e ignobili le sorprese sul ddl Zan”. Lo ha detto il vice presidente del gruppo di Fi alla Camera, Elio Vito, parlando a "Un Giorno da Pecora" su Radio Raiuno.

“Che si arrivasse fino a questo non me lo aspettavo - aggiunge Vito parlando di Fi che al Senato ha votato a favore della tagliola - No, non voglio lasciare Forza Italia, per adesso no. Io dubito sempre, cogito ergo sum”.