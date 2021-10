Omofobia: Serracchiani (Pd), 'affossare legge unico obiettivo della destra'

Roma, 27 ott (Adnkronos) - "Oggi la destra al Senato ha impedito che l’Italia si dotasse di una legge contro le discriminazioni ed i crimini d’odio. Affossare il ddl Zan è stato sempre il suo unico vero obiettivo raggiunto anche grazie a chi nell’urna non ha tenuto fede all’impegno espresso per la legge. Noi non ci fermeremo nella battaglia per estendere e tutelare i diritti di tutte le persone". Lo dice Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.