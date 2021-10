Omofobia: Sbrollini (Iv), 'Pd-M5S mettono pietra tombale su diritti civili'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Oggi questa Aula avrebbe potuto dare la prova di avere veramente a cuore le tante vittime di violenze di crimini di odio e discriminazione, approvando una legge per dare a tutti il diritto di vivere la propria vita senza essere perseguitati. Invece no, l'arroganza e il becero calcolo politico ha sopraffatto anche quelle forze politiche da sempre vicine alla necessita di ampliare la sfera dei diritti civili". Lo dichiara Daniela Sbrollini, senatrice e responsabile cultura di Italia Viva.

"Una delusione totale per noi che abbiamo sempre cercato il dialogo e ogni compromesso per i tanti che aspettavano l'approvazione, una sconfitta eclatante per il Pd e M5S che mettono una pietra tombale su questa legge facendo definitivamente sparire dalla loro agenda il tema dei diritti civili", conclude.