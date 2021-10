Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "No di Pd e M5S a rinvio voto segreto su ddl Zan significava parole Letta su mediazione erano solo spot. Difesa dei diritti si fa con leggi non in Tv, con la fatica del compromesso. Senso del dovere che Pd ha perso impegnato a rincorrere M5S, quello che non votò le unioni civili". Così il presidente Iv, Ettore Rosato, su twitter.