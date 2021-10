Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Quello che è successo in Senato è uno schiaffo al Paese, a chi chiedeva civiltà, rispetto, diritti. Chi oggi ha votato per affossare il Ddl Zan ha riportato indietro di molti anni il nostro Paese. L'Italia è più avanti di questi signori, non si ferma il vento con le mani". Lo dichiara Matteo Ricci, Coordinatore dei Sindaci del Pd e Sindaco di Pesaro.