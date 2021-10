Omofobia: Malpezzi, 'applauso Senato conferma destra mai voluto approvare ddl Zan'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "L’applauso di una parte del Senato conferma che la destra non ha mai voluto approvare una legge contro i crimini di odio e le discriminazioni. Oggi è una giornata triste. Ma quello che più colpisce è che chi diceva di voler discutere di diritti ha oggi imposto il voto segreto, decidendo di affossare una legge che tutelava i diritti delle persone". Lo dice la senatrice del Pd Simona Malpezzi, presidente dei senatori dem.

"Il voto di oggi - prosegue Malpezzi - dimostra che in questo Paese non esiste una destra moderna e liberale ma una destra che si schiera, tutta, con Orban e i suoi amici. Il Pd si è comportato con coerenza per arrivare ad una legge di civiltà. Oggi è una brutta giornata per il Parlamento".