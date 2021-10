Omofobia: Faraone, 'Iv vuole esame ddl Zan, chi non ha voluto intesa si assume responsabilità'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - “Noi di Italia viva continueremo a batterci per tenere il provvedimento in Aula ma ci sono tanti malpancisti in tutti i gruppi: dal M5S al Pd ma anche al contrario nelle destre, bisogna vedere cosa faranno i singoli senatori con il voto segreto. Ci si assume grande responsabilità, speriamo bene. Così Davide Faraone, capogruppo di Italia viva al Senato, ai microfoni di Radio 24.

"”Noi -ribadisce- voteremo il ddl Zan come sempre, peccato per la mancata intesa: siamo molto preoccupati che con il voto segreto la legge sia bocciata, sarebbe un disastro. Andare in Aula così al buio è un terno al lotto che mi sarei risparmiato, mi sarei aspettato coerenza tra le dichiarazioni di Letta di domenica sera, ricordo che aveva detto 'lavoriamo all’intesa', e l’atteggiamento di ieri delle forze che in teoria sostengono questa legge: non c’è stata la volontà di un passaggio nel merito del provvedimento. Quella di ieri si è rivelata solo un’operazione di facciata : non c’era intenzione di discutere nel merito degli articoli della legge, era solo un muro contro muro".