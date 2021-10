Omofobia: Bettini, 'ddl Zan affossato da giravolte sovranisti e riformisti'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Il Pd, il segretario Enrico Letta e i suoi gruppi parlamentari hanno condotto una coraggiosa e indispensabile battaglia per i diritti di tutti. Ha difeso i principi fondamentali della legge zan, aprendosi anche ad un confronto teso ad ampliare i consensi. La destra sovranista e le giravolte di tanti parlamentari che si definiscono liberali e riformisti hanno permesso di affossare un provvedimento di civiltà. Non si faccia confusione con contorte autocritiche interne. La responsabilità è dei nostri avversari. Va resa manifesta e chiara agli occhi dell’opinione pubblica." Lo dichiara in una nota Goffredo Bettini, membro della Direzione del Pd.