Musica: Mika, 'il mio concerto sinfonico per tirare fuori la poesia dai brani pop' (2)

(Adnkronos) - Questo concerto sinfonico, prosegue Mika, “è un modo per allargare il mio spettro, a 38 anni cerco di andare avanti. Il sabato canto con l'orchestra, il giovedì posso essere in tv, la domenica dormire nel deserto per catturare il suono del vento e il lunedì entrare in studio di registrazione per farne un campionamento. Sto scrivendo un nuovo album e poi dovrò dedicarmi per la prima volta alla colonna sonora di un film. Ottantadue minuti di musica sinfonica, una bella sfida per uno come me che non sa leggere la musica. Il concerto è un omaggio a mia madre Joannie, che ora non c'è più. Mi ha insegnato a prendere le difficoltà e a farne qualcosa, insieme ai miei fratelli e sorelle. La musica aiuta a creare una specie di magia, è un po' lo spirito della Compagnia del cigno, la serie tv di Ivan Cotroneo con il quale mi è piaciuto collaborare”.

Quanto a X Factor, che partirà domani sera, Mika coglie l’occasione per presentare la sua squadra: “I ragazzi hanno qualcosa da raccontare. Come i Westfalia, una band influenzata dal jazz, in tv... E poi Fellow, voce unica e potente, e Nika Paris, 16enne che viene apposta dalla Bulgaria e canta in francese. Sono grandi. Magari non siamo la squadra più aggressiva dal punto di vista della competizione, ma chi se ne importa. Possiamo dare un'emozione enorme”.