Roma, 27 ott. (Adnkronos) - E' in corso a Palazzo Chigi la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza sulla manovra, domani in Cdm. Confermato l'impianto del Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles, con le voci di spesa. Il nodo pensioni, riferiscono fonti presenti alla riunione, non è stato ancora affrontato.