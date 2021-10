Haier inaugura il principale centro europeo di produzione ed esportazione in Turchia

Haier – l’azienda numero uno a livello globale nel settore dei grandi elettrodomestici – annuncia l’apertura della fabbrica per la produzione di lavatrici a Eskişehir, in Turchia, con una cerimonia a cui ha partecipato il Presidente Recep Tayyip Erdoğan. Con un investimento di 40 milioni di euro, l’azienda espande la propria piattaforma per le asciugatrici e ha in programma di aumentare la capacità produttiva con un ulteriore investimento di 45 milioni di euro nella fabbrica di lavastoviglie che sarà operativa nel 2022.

Questa operazione posiziona la Turchia come il principale centro di produzione ed esportazione di Haier in Europa, servendo sia il mercato interno, sia quello globale, e si inserisce nella visione di Haier di diventare la prima scelta del consumatore per la smart home.

La cerimonia di apertura della nuova fabbrica di asciugatrici si è tenuta sabato 23 ottobre con la partecipazione del Presidente Recep Tayyip Erdoğan. Erano inoltre presenti all’evento il Ministro dell'Industria e della Tecnologia Mustafa Varank, insieme ad altri funzionari del governo locale e nazionale e del Parlamento.

“Con questo progetto la Turchia diventa il più grande centro di produzione ed esportazione di Haier in Europa per servire i mercati nazionali e globali e rappresenta un passo fondamentale per portare Haier tra i primi tre player del settore in Europa, integrando l’intelligenza artificiale, l’IoT e la connettività nei prodotti di fascia alta e nelle soluzioni per la casa. – afferma Yannick Fierling, CEO di Haier Europe. “Vogliamo consolidare questa missione contando su una presenza industriale competitiva e su forti capacità di R&S e hi-tech, su sistemi e piattaforme per l’intera catena del valore”.

L’espansione dell’impianto di produzione ha portato a una nuova piattaforma per tutte le asciugatrici di dimensioni standard, nonché a un nuovo reparto per migliorare le prestazioni, soprattutto per i modelli a pompa di calore, e a nuove e migliori caratteristiche e componenti del prodotto. Tutti i prodotti offriranno una connettività avanzata attraverso l’app hOn, l’ecosistema abitativo per elettrodomestici intelligenti in grado di connettere tutti i prodotti dei brand Haier Europe – Candy, Hoover e Haier – e volto a semplificare e migliorare la qualità della vita.

La fabbrica best-in-class ha l’obiettivo di migliorare la capacità di produzione, la disponibilità dei prodotti e la flessibilità della gamma attraverso attrezzature eccellenti e processi di produzione premium – grazie all’avanzato know-how in termini di R&S e produzione dell’azienda – che si riflette nelle caratteristiche all’avanguardia dello stabilimento, come la linea di verniciatura completamente automatizzata e il controllo di qualità completamente digitale.

Lo stabilimento per le asciugatrici è costruito su un’area di 190.000 mq e lo spazio totale dedicato alla nuova fabbrica è di 43.000 mq. Verranno impiegate circa 900 persone per una capacità totale di 1,5 milioni di unità all’anno.

Il nuovo stabilimento per le lavastoviglie, il cui completamento è previsto per giugno 2022, sarà di 35.000 mq e darà lavoro a circa 700 persone per una capacità totale di 1 milione di unità all’anno.

Questi investimenti sono pienamente in linea con la filosofia dell’azienda di azzerare la distanza con i consumatori migliorando la qualità, le prestazioni dei prodotti e il design, accorciando al contempo la logistica, la supply chain e il time to market.